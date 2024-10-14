Договор был подписан двумя диктаторами еще в июне.

Российский диктатор Владимир Путин подал на рассмотрение Государственной Думы проект закона о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Об этом сообщают российские СМИ.

"Путин внес в Госдуму проект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР", – пишет "РИА Новости".

Никаких других подробностей на этот счет не приводится.

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В чем суть договора между РФ и КНДР

Как писал УНИАН, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве российский диктатор Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын подписали 19 июня этого года, когда Путин лично ездил в Пхеньян.

Полный текст этого документа 20 июня опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пункты договора многие обозреватели оценили как фактическое заключение военного союза двух стран. В частности договор предусматривает:

взаимную помощь и координацию действий в случае угрозы вооруженной агрессии против одной из сторон договора;

незамедлительное оказание "военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами" в случае вооруженного нападения на вторую сторону договора;

отказ от заключения договоров с третьими странами, направленных против второй стороны настоящего договора, отказ предоставлять свою территорию для нападения на вторую сторону договора.

Следует добавить, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КНДР фактически включилась в войну против нашей страны.

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