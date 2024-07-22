Там происходят постоянные ожесточенные бои с врагом.

Российские оккупанты не зашли в город Торецк Бахмутского района Донецкой области. Об этом заявил командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ Станислав Краснов в эфире телеканала "Киев24".

Он рассказал, что на Торецком направлении ситуация очень сложная, потому что враг имеет преимущество в авиационной и артиллерийской составляющей, а также в живой силе.

"По поводу Торецка. Да, действительно, они не зашли в него. Я думаю, что они и не зайдут в него. Месяц назад они начали здесь свое наступление, но уперлись в нашу оборону", - отметил Краснов.

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По его словам, на Торецком направлении идут бои возле населенных пунктов Железное, Северное, Южное. "Особенно со стороны Шумов они (речь идет о российских оккупантах - УНИАН) наступают и уперлись в многоэтажную застройку в районе Северного. И там идут сейчас самые ожесточенные и жесткие бои", - подчеркнул Краснов.

Он рассказал, что там очень разнообразная местность - частично есть насаженный лес, а также частный сектор и многоэтажная застройка. "И там сейчас проходит линия обороны и идут постоянные пехотные и стрелковые бои. Может в 9-этажке один подъезд быть наш, а другой могут занять оккупанты. И там в такой тяжелой и напряженной ситуации проходят бои на данный момент", - сказал Краснов.

Война в Украине - названы горячие точки фронта

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отметил сегодня, что работает на самых горячих участках восточного фронта. По его словам, фактически по всему фронту происходят активные боевые действия, которые имеют разную интенсивность.

Сырский сообщил, что враг не учитывает довольно высокий уровень потерь и продолжает рваться в направлении Покровска. Жесткие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра.

Он отмечает, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить Макеевку и Стельмаховку, пытаются взять под контроль острова поймы левого берега реки Днепр и атакуют позиции наших воинов в Клещеевке и Ивановском.

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