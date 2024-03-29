По словам бойца Станислава Краснова, Силы обороны не только обороняются, но и атакуют на Лиманском направлении.

Ситуация на Лиманском направлении остается напряженной, заявил в эфире телемарафона командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й ОШБР ВСУ Станислав Краснов.

"Ситуация напряженная, российские войска постоянно пытаются атаковать, штурмовать. Это и пехотные штурмы и штурмы с большим скоплением бронетехники. Но на данный момент наша линия обороны держится крепко и даже в некоторых местах нам удалось перейти в контрнаступление, занять позиции и выровнять линию фронта. Они сейчас сконцентрировались на селе Терны, пытаются его захватить, чтобы выйти на высоты и потом продвигаться на Лиман, а дальше на Славянск и Краматорск", - отметил Краснов.

Он также добавил, что в большинстве случаев РФ применяет тактику "мясных штурмов" малыми пехотными группами.

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"Они пытаются пройти хотя бы метр, запрыгнуть в какую-то нору, часто закапываются просто среди трупов их же собратьев. Но бывают, что они могут накопить и ударное ядро бронетехники. Например, такое было несколько дней назад. 10 единиц бронетехники в 3 часа ночи пытались прорвать нашу линию обороны. Спастись смогло только 4, 6 были сожжены. И вся пехота, которая была на броне - они тоже были уничтожены на месте", - говорит Краснов.

Кроме того, по словам командира взвода, РФ регулярно наносит удары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны Украины и прифронтовых населенных пунктах.

"Каждый день есть удары КАБами непосредственно по позициям на нуле и пытаются перерезать логистику. Несколько дней назад по Тернам одновременно прилетело 6 КАБов, по самому Лиману также постоянно прилетает. По блиндажам, которые им надо уничтожить, они также постоянно пытаются их запускать", - говорит Краснов.

Ситуация на линии фронта остается сложной: важные новости

В ночь на 29 марта Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины с применением дронов и ракет. Всего было зафиксировано 99 воздушных целей врага.

В "Укрэнерго" сообщили, что целью российских ударов снова стала украинская энергетическая инфраструктура. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах.

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