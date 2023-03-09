Местный гауляйтер заявил об учениях оккупантов перед отправкой на смерть.

Новую партию мобилизованных россиян завезли в Запорожскую область. Они якобы будут проходить подготовку и боевое слаживание.

"В Запорожскую область прибывают мобилизованные военнослужащие для защиты нашей земли. Сегодня в пригороде Мелитополя идет их подготовка. Бойцы проходят боевое слаживание подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщил местный гауляйтер, так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

При этом он предупредил местных жителей о звуках выстрелов и взрывов и заверил, что "это учения и тренировки" перед отправкой оккупантов "на передовую".

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Мобилизация в России - что известно

В Российской Федерации после прекащения частичной мобилизации проовдится скрытая моблизация. Кроме того, несколько месяцев главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин набирал "пушечное мясо" среди российских заключенных. Только в декабре 2022 года 4 тысяч наемников были убиты в попытках штурмовать Бахмут, из них 90% - зеки. Всего ЧВК в боях в Украине потеряли более 30 тысяч бойцов.

С февраля 2023 года Пригожину запретили вербовать наемников в тюрьмах и колониях. Ими занялось минобороны РФ. В свяхи с этим "повар Путина" начал набирать "пушечнге мясо" в психоневрологических диспансерах.

По состоянию на 9 марта в украинские военные ликвидировали примерно 156120 российских оккупантов.

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