Наталья Гуменюк напомнила, что всегда нужно быть готовым к новым атакам россиян.

Российские военные готовятся к новому массированному удару по городам Украины. На это указывают определенные признаки.

"Прогнозировать во время войны дело неблагодарное, и мы говорим о том, что население должно быть готовым, в том числе не только к самой атаке, но и к тому моменту, который потребуется для ликвидации последствий. Мы осознаем, что враг пытается атаковать именно инфраструктуру", - рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, у россиян нет убедительных успехов на фронте, поэтому оккупанты пытаются бить по тыловым районам Украины

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"Сейчас ситуация заключается в том, что мы видим и наблюдаем признаки такой подготовки, поэтому должны предупредить, что вполне вероятно, что сейчас происходит период, когда они собрали силы и подтянули резервы, которые им были нужны после прошедшей массированной атаки. Мы увидели, что враг практикует такие нападения на нас и имеет от этого определенный результат, который ложится в основу тактики их действий", - объяснила представительница Сил обороны.

При этом она считает, что новая атака на Украину будет комбинированной – россияне используют как ракеты, так и купленные у Ирана дроны-камикадзе, но она не исключает и волновые атаки.

Ситуация на фронте - что известно

Украинские защитники за сутки отбили атаки врага в районе 17 населенных пунктов Луганщины и Донетчины. Противник нанес пять ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.

Одной из самых горячих точек на фронте остается Соледар. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что город удерживают бойцы ВСУ.

По состоянию на утро 13 января потери россиян с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 114 130 человек.

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