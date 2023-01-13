Уничтожен также один самолет и 12 танков и боевых бронированных машин.

За минувшие сутки защитники Украины "задвухсотили" 740 оккупантов. Таким образом, общие боевые потери противника за весь период полномасштабной войны ориентировочно составили 114 130 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того уничтожено: танков ‒ 3098 (+4 минувшие сутки), боевых бронированных машин ‒ 6167 (+8), артиллерийских систем – 2086 (+4), автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7), самолетов – 286 (+1).

Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено: 437 единиц РСО, 218 - средств ПВО, 276 вертолетов, 1865 БпЛА оперативно-тактического уровня, 723 крылатые ракеты, 17 кораблей /катеров и 184 единицы специальной техники.

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