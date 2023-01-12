В пресс-центре заявили, что враг может применить смешанные практики.

Оккупационная армия РФ сейчас, вероятно, планирует новую массированную атаку по Украине. Периодичность обстрелов свидетельствует, что сейчас может вестись подготовка.

Об этом предупредила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Киев". По ее мнению, оккупантам нравится эта тактика террора.

"Вероятно, массированная ракетная атака готовится. Потому что периодичность массовых атак оккупантов именно такова. Это где-то 10-14 дней им нужно для подготовки к массированной атаке. Поскольку им эта тактика нравится, вероятно они готовятся повторить атаку", - отметила Гуменюк.

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По словам руководителя пресс-центра, эта атака может быть смешанного типа, когда используются ракеты воздушного базирования, морского базирования и дроны-камикадзе. Она добавила, что по некоторым показателям запас ракет переходит критический предел, поэтому они чаще используют БПЛА.

Новый ракетный удар

Как известно, Россия с 10 октября осуществила уже более 10 массированных обстрелов критической инфраструктуры Украины. В конце ноября страна пережила блэкаут. 11 января Гуменюк рассказала, что ВСУ фиксируют активную подготовку Россией к новой массированной ракетной атаке по Украине. Оккупанты проводят разведку беспилотниками.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российские захватчики могут нанести нового массированного ракетного удара по Украине уже на этой неделе. По его прогнозу, это может произойти 12-15 января.

Кроме этого СМИ сообщили, что Россия вывела в море три подводные лодки с "Калибрами". Отмечается, что Россия могла вывести средства ВМФ для нового ракетного удара - подводные лодки класса Improved-Kilo использовались для нанесения ударов крылатыми ракетами "Калибр" по Украине.

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