Украинские воины отважно пытаются удержать оборону Соледара.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ночь в Соледаре была горячей, но город удерживают Вооруженные силы Украины.

Она сообщила, что враг бросил чуть ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления. Несмотря на сверхчеловеческие условия, украинские защитники держат оборону.

"Наши бойцы отважно пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы победим. Сомнения нет", - подчеркнула заместитель министра обороны.

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Бои за Соледар

В течение последних двух недель российские оккупанты пытаются массированным штурмом захватить Соледар. Без контроля над этим городом врагу не удастся продвинуться вглубь Донецкой области. Штурмовые действия оккупанты начали 27 декабря.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Россия могла потерять под Бахмутом и Соледаром Донецкой области до 20 тысяч оккупантов. Для штурма Соледара Россия отправила почти всю боеспособную группировку.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. с позывным "Мадьяр" показал штурм оккупантов с воздуха.

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