За сутки противник нанес 5 ракетных ударов по мирным городам.

Украинские защитники в течение суток отбили атаки врага в районе 17 населенных пунктов Луганщины и Донетчины. За сутки противник нанес 5 ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздоловка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельське, Красногоровка, Марьинка и Большая Новоселка Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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"Определены подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах", - говорится в сообщении.

За сутки противник нанес 5 ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов. Также продолжал обстрелы ряда населенных пунктов из других видов вооружения.

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