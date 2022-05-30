Арестович отметил, что оружие "необходимо для судьбы Украины и ее независимости".

Военная победа Украины в войне с Россией "маловероятна", если Соединенные Штаты будут сдерживать поставки дальнобойной артиллерии.

Об этом заявил CNN советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович отметил, что оружие "необходимо для судьбы Украины и ее независимости".

Официальные лица США заявили на прошлой неделе, что рассматривают запрос Украины на поставку реактивных систем залпового огня, РСЗО, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров или около 186 миль, в зависимости от типа боеприпаса.

Арестович сказал CNN, что даже небольшое количество систем вооружения — всего 20 — "изменит правила игры" в войне с Россией, поскольку, по его словам, это позволит украинским войскам защищаться от дальних атак России.

"Без РСЗО мы, вероятно, смогли бы стабилизировать линию фронта. Но мы рискуем потерять Херсон, Луганск, Донецк и часть Запорожской области", — сказал он CNN.

Вооружение Украины ракетами большой дальности вызвало опасения на Западе, что РСЗО могут быть использованы для поражения целей на территории России, что может привести к эскалации конфликта.

Признавая эти опасения, Арестович сказал CNN, что Украина будет использовать оружие только для защиты своей территории.

Также, в эфире "Фейгин. Live", он добавил, что у США есть высокоточные ракеты с дальностью стрельбы 300 км и ракеты с дальностью 70 км (типа "Смерча" и "Урагана").

"Нам и 70 км с головой хватит. Но это речь идет о ракетах, а не ракетных установках. Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет… Не дадут - тогда устроим образцово-показательную истерику", - сказал Арестович, добавив, что Киев оказывает давление через западные СМИ.

Напомним, Арестович раскрыл реальные потери россиян и боевиков "ЛДНР" в войне против Украины.

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