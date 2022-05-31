Оккупанты пытались провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понесли потери, отступили.

Армия Российской Федерации проводит штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, готовят наступление на Лиманском.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел", - говорится в сообщении.

На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении русские войска вели боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Нырковое, Берестовое, Покровское, Доломитное. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, ожесточенная битва за Донбасс продолжается. Россияне вошли на окраины Северодонецкая и закрепляются в Лимане.

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