Армия Российской Федерации проводит штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, готовят наступление на Лиманском.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"На Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел", - говорится в сообщении.
На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении русские войска вели боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Нырковое, Берестовое, Покровское, Доломитное. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются.
Как сообщал УНИАН, ожесточенная битва за Донбасс продолжается. Россияне вошли на окраины Северодонецкая и закрепляются в Лимане.
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