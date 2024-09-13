Чем больше успехов будет на передовой, тем лучше будет переговорная позиция.

Украина твердо заявила о намерении провести второй саммит мира уже этой осенью, чтобы предложить окончательную формулу прекращения войны. В ожидании этого Украина и Россия стремятся достичь как можно больших успехов на фронте прямо сейчас, чтобы иметь более сильную позицию на мирных переговорах. Об этом пишет The New York Times.

"Самая неотложная дипломатия", которая происходит сейчас между Украиной и ее партнерами, направлена на то, чтобы дать украинцам способность сформировать поле битвы в свою пользу, говорят авторы публикации. Это имеет значение еще и потому, что Кремль, похоже, не заинтересован в переговорах, но его мнение может измениться с изменением ситуации на фронте, говорится в статье.

Показательно, что дипломатические дискуссии на эту тему оживились после начала украинской операции в Курской области и усиления украинских ударов по российским нефтяным объектам. И в этом же контексте продолжаются дипломатические дискуссии о снятии ограничений на удары западными ракетами по территории РФ.

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Президент Киевской школы экономики и бывший министр экономического развития Украины Тимофей Милованов отметил, что усиленный военный потенциал Украины, ее способность наносить быстрые удары по стратегической нефтяной инфраструктуре РФ мог бы посадить господина Путина за стол переговоров.

"Путин не верит ни в какую дипломатию; он просто играет в эту игру. Но я думаю, что он также хочет видеть доказательства. Знаете, принесите квитанции. Итак, есть ли у Украины возможности?" - сказал господин Милованов.

Уильям Х. Макрейвен, американский адмирал в отставке, признался, что до Курской операции ВСУ он считал лучшим возможным для Украины вариантом мира простое перемирие с гарантиями безопасности от союзников и замороженными деньгами России. Но вторжение на Курщину удивило его и дало Украине козырь.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, российские оккупационные войска продолжают свое наступление на Донбассе, однако его интенсивность может уменьшиться уже в ближайший месяц. Чтобы не потерять темпы захватчикам нужны боеприпасы и оружие, говорит военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Также мы рассказывали, что вскоре Байден таки снимет свои возражения относительно украинских ударов вглубь России британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Однако это не будет касаться американских баллистических ракет ATACMS, утверждает The Times.

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