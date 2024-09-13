Президент также анонсировал новую встречу с Джо Байденом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий Глобальный саммит мира запланирован на ноябрь 2024 года, и на него собираются пригласить Россию. Сответствующее заявление глава государства сделал в пятницу, 13 сентября, передает Le Monde.

Кроме этого, Зеленский анонсировал новую встречу с президентов СЩА Джо Байденом, чтобы представить свой "победный план" о том, как положить конец развязанной Россией войне.

Отмечается, что его предложение будет включать "систему взаимосвязанных решений, которая даст Украине достаточно власти, чтобы направить эту войну на путь мира".

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Глобальный саммит мира - что сообщалось ранее

Напомним, как писал УНИАН, Зеленский заявлял, что на втором Саммите мира Украина представит детальный план окончания войны:

"Мы подготовим, как мы сказали, детальный план окончания войны. Подготовим с партнерами, которые поддержали коммюнике первого саммита. Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны".

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