Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий Глобальный саммит мира запланирован на ноябрь 2024 года, и на него собираются пригласить Россию. Сответствующее заявление глава государства сделал в пятницу, 13 сентября, передает Le Monde.
Кроме этого, Зеленский анонсировал новую встречу с президентов СЩА Джо Байденом, чтобы представить свой "победный план" о том, как положить конец развязанной Россией войне.
Отмечается, что его предложение будет включать "систему взаимосвязанных решений, которая даст Украине достаточно власти, чтобы направить эту войну на путь мира".
Глобальный саммит мира - что сообщалось ранее
Напомним, как писал УНИАН, Зеленский заявлял, что на втором Саммите мира Украина представит детальный план окончания войны:
"Мы подготовим, как мы сказали, детальный план окончания войны. Подготовим с партнерами, которые поддержали коммюнике первого саммита. Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны".