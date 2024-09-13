Чтобы поддержать свое наступление россияне продолжают переговоры со странами-союзниками и достают советские запасы.

Российские оккупационные войска продолжают свое наступление на Донбассе, однако его интенсивность может уменьшиться уже в ближайший месяц. Чтобы не потерять темпы захватчикам нужны боеприпасы и оружие.

"Максимум до конца сентября у них продолжатся наступательные действия, дальше уже все - и погодные условия будут на нашей стороне, и они исчерпаются по тем возможностям, которые они готовили. Стрелять они будут, но это не даст никакого толку. Для чего это делается - просто, чтобы сделать нам плохо и это повлияло на возможности наступательных действий", - говорит военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман "РБК-Украина".

Как отмечается, чтобы поддержать свое наступление россияне продолжают переговоры со странами-союзниками и достают советские запасы. Известно, что захватчики получили не только баллистику КНДР, которую уже используют по Украине, но и, судя по сообщениям СМИ, иранские ракеты.

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Получив баллистику от Тегерана, оккупанты смогут рациональнее расходовать свои запасы "Искандеров". Так, атакуя прифронтовые регионы иранскими ракетами, они смогут чаще бить своими вглубь Украины. Это позволит врагу держать силы ПВО и экономику в постоянном напряжении. Таким образом, Москва продолжит давить на украинцев обстрелами, даже приостановив наступательные действия на фронте, хотя и сами масштабные атаки мало влияют на поле боя.

Война в Украине - последние новости

Как пишет The Wall Street Journal, Россия усиливает давление на растянутую линию фронта Украины на востоке, ведя ожесточенные бои за два города, которые могут приблизить оккупационную армию к достижению ее главной военной цели.

Битва за Покровск (Донецкая область), которая начнется сразу, как только к окраинам города дойдут российские войска, может стать решающей с точки зрения способности россиян продвигаться дальше, считает ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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