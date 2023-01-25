Михаил Подоляк считает, что жители "изнеженных" городов РФ почувствуют на себе войну в Украине.

Украина не бьет по территории страны-агрессора. Дальнейшая эскалация может привести к тому, что пострадают даже "изнеженные" жители больших городов РФ, как Москва и Санкт-Петербург.

"Официально подтверждаю, внутренняя эскалация войны в России неизбежна. И будут наноситься различные удары по разным целям. Почему, кем и зачем - это уже другой вопрос, и мы не можем его сегодня обсуждать. У нас есть недостаток публичной информации", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью блогеру Майклу Наки.

При этом он напомнил, что Вооруженные силы Украины не бьют по России, но россияне даже больших городов могут ощутить на себе войну.

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"Логика войны и эскалация войны на внутреннем рынке России будет неизбежной. В том числе подвержены будут такие изнеженные и ленивые города, как Москва, Петербуг, Екатеринбуг и так далее, которые думают, что живут где-то в другой реальности", - объяснил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что надвигающаяся эскалация в России - внутренняя проблема страны-агрессора, которая возникнет из-за инфантилизма руководства Кремля.

"Ведь они не говорят: "Мы - авторы войны, мы пришли на чужую территорию в 2014 году, а потом решили их (украинцев – УНИАН) добить в 2022 году. Мы устраиваем геноцид, мы бомбим мирные города Украины". Нет, они не так говорят. Они говорят: "У нас "священная война", вот мы ставим системы ПВО, ведь нас могут "атаковать страны НАТО", - подытожил Подоляк.

Война в Украине - что известно

По состоянию на 25 января общие потери личного состава врага составляют 123 080 человек. В России относительно недавно начали подозревать, что война с Украиной дорого обойдется, даже были протесты с задержаниями.

Кроме того, посол РФ в Эстонии Владимир Липаев заявил, что Запад намерен поставит Таллину современное оружие, чтобы создать систему противоракетной обороны, а под прицелом окажется Санкт-Петербург.

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