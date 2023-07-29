Действия Маска повлияли на стратегию освобождения украинских территорий.

В 2022 году владелец SpaceX Илон Маск отказал украинским военным в предоставлении доступа к интернету Starlink в районе временно оккупированного Крыма. Кроме того, он несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время боевых действий.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники. "Starlink часто является единственным способом получить доступ в Интернет в зонах боевых действий, отдаленных районах и местах, пострадавших от стихийных бедствий. Он используется в Украине для координации ударов беспилотников и сбора разведданных (...) Но почти полный контроль Маска над спутниковым интернетом вызывает опасения", – говорится в материале.

Издание отмечает, что в Украине некоторые опасения оправдались. По словам источников NYT, Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время войны. В какой-то момент он отклонил просьбу украинских военных включить Starlink возле оккупироованного Крыма, что повлияло на стратегию освобождения украинских территорий.

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Кроме того, Маск заявил, что его технологии не могут использоваться для нанесения дальних ударов с помощью беспилотников. Но в июне министр обороны США Ллойд Остин одобрил сделку на покупку 400-500 новых терминалов и услуг Starlink. По словам двух человек, знакомых с условиями договора, Пентагон получает контроль над установкой терминалов, чтобы новые устройства могли выполнять "ключевые возможности и определенные миссии".

"По-видимому, у Украины будут свои терминалы для выполнения конфиденциальных операций. Они смогут не опасаться остановки работы", – отмечается в публикации газеты.

Некоторые считают, что Маск может действовать вразрез с интересами США. Но министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорит, что обвинения несправедливы. После бомбардировок миллиардер ускорил доставку 10 тысяч терминалов, пишет издание.

"SpaceX и Илон Маск своими действиями показали, на чьей они стороне", – сказал Федоров.

В настоящее время в Украине более 42 тысяч терминалов Starlink используются военными, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями.

Война в Украине: заявления Маска

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Илон Маск предоставил нашей стране терминалы Starlink, которые являются критически важными для поддержания связи на поле боя и не раз использовались в деоккупированных населенных пунтках. Однако в какой-то момент Маск начал делать весьма неоднозначные заявления о развязанной Кремлем войне, в которых занимал сторону агрессора.

Так, в феврале 2023 года американский миллиардер назвал Революцию Достоинства в Украине "переворотом", что отчетливо повторяет нарративы российской пропаганды. По его словам, выборы в 2010 году были "сомнительными", но "переворот действительно был".

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