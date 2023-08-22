Оккупационные власти заявляют об учениях.

Вечером во вторник, 22 августа, в оккупированном Севастополе звучат взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На канале "Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру" в 21:30 сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили.

В Севастополе сообщают о звуках взрывов и автоматной очереди. Российский проект ВЧК-ОГПУ сообщает о работе ПВО на Крымском мосту. Тем временем российские каналы пишут, что звуки взрывов в Севастополе слышны из-за тренировок подразделений ВС РФ в Казачьей Бухте.

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Обновлено в 22:30: Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что в Казачьей бухте до 23:00 флот проводит учебные стрельбы. "В городе все спокойно", - заявил он.

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