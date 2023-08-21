По ее словам, на временно оккупированном полуострове уже давно констатировано фактически отсутствие приезжих туристов, есть лишь внутреннее перемещение.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечает, что туристический сезон в Крыма был закрыт вместе с открытием "бавовняного".

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, как активная "бавовна" в Крыму на прошлой неделе влияет на туристический сезон.

"Туристический сезон был закрыт вместе с открытием "бавовняного". В принципе, в Крыму уже давно констатировано отсутствие фактически приезжих туристов, а перемещение внутренне локальное", - отметила Гуменюк.

Так, если говорить о перемещении жителей полуострова, то они из центральных регионов "подъезжали к морю, посмотреть на те окопы, что там нарыли".

"Но в большинстве туристического сезона как такового нет. Держатели туристического бизнеса жалуются на то, что этим летом у них не стало то, что полагалось. И в большинстве туристический сезон направлен за поребрик", - сказала пресс-секретарь.

Из Крыма "смыло" туристов

Ранее российское издание "Коммерсант" со ссылкой на российских туроператоров отметило, что поток "отдыхающих" в Крыму в этом году сократился на 25-30%, в частности из-за взрывов и пробок на Керченском мосту.

Так, по оценкам вице-президента Ассоциации туроператоров страны-агрессора Сергея Ромашкина, за первые восемь месяцев 2023 года Крым посетили около 3,7-3,9 млн туристов, что на 25-30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, компания "Алеан" отмечает, что количество бронирований в Крыму этим летом сократилось вдвое.

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