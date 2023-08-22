Глава ГУР отметил, что многие люди на полуострове ждут освобождения.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов загадочно анонсировал, что "на днях" украинский народ "увидит", как в Крыма уничтожают захватчиков.

Об этом он сказал в комментарии каналу ITV на центральной площади деоккупированного Ирпеня после поднятия крымско-татарского флага в канун Крымской платформы перед мэрией города.

Как отметил Буданов, "есть, к сожалению, те, что очень боятся деоккупации Крыма, но есть и много людей, которые ждут".

"И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", – сказал он.

Деоккупация Крыма

Разговоры о приближении деоккупации Крыма идут уже несколько месяцев. В конце июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ВСУ скоро будут на территории полуострова. Эксперты также убеждены, что это время приближается.

По данным ГУР украинские граждане, проукраински настроенные люди в Крыму, которые ждут возвращения законной власти, радуются звукам взрывов, потому что это есть сигналом о деоккупации.

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