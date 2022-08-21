Взрывы слышны в разных районах города, добавил городской голова.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщает о мощных взрывах в городе.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в городе после полуночи уже дважды объявлялась воздушная тревога.

"Николаев - мощные взрывы! Слышно в разных районах", - сказал городской голова.

Сенкевич также призвал горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и идти в укрытия во время них.

Как сообщал УНИАН, россияне в ночь на 20 августа обстреляли Николаев и Харьков. В Харькове оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде.

По Николаеву российские оккупанты ударили ракетами типа С-300 повреждены жилые дома.

По информации Сенкевича, по состоянию на сегодня, российские оккупанты нанесли разрушений Николаеву более чем на 813 миллионов гривень.

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