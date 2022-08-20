Мэр Харькова заявил о "прилетах" ракет по объектам критической инфраструктуры.

Ночью 20 августа российские войска обстреляли Николаев и Харьков.

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, в городе прогремели мощные взрывы: "Снова объявлена воздушная тревога по всей области".

Местные паблики пишут о 10 "прилетах" вражеских снарядов минимум.

Обстрел Харькова подтвердил мэр Игорь Терехов.

"Прилеты" ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", – сообщил городской голова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове из-под завалов разрушенной оккупантом трехэтажки достали тела 15 погибших.

19 августа, российские оккупанты обстреляли села Шевченковское в Запорожской области, тяжелое ранение получила 8-летняя девочка.

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