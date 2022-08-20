Взрывное устройство заложили на тыловой дороге, которой пользовались враги.

Бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев уничтожили автомобиль вместе с оккупантами. Они вычислили тыловую дорогу, которой пользовались враги, заложили мину и устранили цель.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр подразделения на официальной странице на Facebook.

"Воины разведывательного подразделения при осуществлении разведывательно-поисковых действий обнаружили тыловую дорогу, по которой осуществлялось движение транспорта противника. На одном из участков дороги оккупантам был подготовлен сюрприз в виде сработавшего минно-взрывного устройства, когда по ней ехал вражеский автомобиль. Благодаря умелым действиям десантников был уничтожен транспорт противника и почти весь его экипаж", — сообщили в Николаевской бригаде.

Точное количество ликвидированных врагов не сообщается. В ролике ниже демонстрируется, что после взрыва машина перевернулась и получила значительные повреждения.

Напомним, это не первая цель, которую сегодня, 20 августа, поразили украинские защитники. Ранее УНИАН сообщал, что в Запорожской области воины ВСУ взорвали вражеский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы оккупантов "Зоопарк-1".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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