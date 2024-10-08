Глава МИД страны-агрессора пожаловался, что Киев вместо того, чтобы согласиться на условия Путина, вторгся в Курскую область.

Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию, которое должно устранить первопричины "кризиса" в Украине. Об этом в интервью Newsweek заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, такое урегулирование должно быть направлено "на прекращение конфликта, а не на прекращение огня":

"Запад должен прекратить поставки оружия, а Киев должен прекратить боевые действия. Украина должна вернуться к своему нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, защитить русский язык, уважать права и свободы своих граждан".

Российский дипломат считает, что основой для "урегулирования" могут стать Стамбульские соглашения, парафированные 29 марта 2022 года российской и украинской делегациями. Они якобы предусматривают отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности для Украины.

Лавров также напомнил слова российского правителя Путина о необходимости полного выхода ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание территориальных реалий, закрепленных в Конституции России; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и отмена всех санкций против России.

"Киев ответил на это заявление вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа. Ее покровители - США и другие страны НАТО - стремятся нанести России стратегическое поражение. В этих обстоятельствах у нас нет другого выхода, как продолжать специальную военную операцию до устранения угроз со стороны Украины", - заявил Лавров.

По его словам, наибольшая цена конфликта есть для украинцев, "которых собственная власть безжалостно толкает на войну, чтобы их там убивать".

"Для России речь идет о защите своего народа и жизненно важных интересов безопасности. В отличие от России, США продолжают болтать о каких-то "правилах", "образе жизни" и тому подобное, видимо, плохо понимая, где находится Украина и какие ставки в этой войне", - сказал глава МИД страны-агрессора.

Переговоры с РФ - последние новости

Вице-президент США Камала Харрис исключила возможность переговоров с Путиным без Украины. Она также раскритиковала заявления своего конкурента в президентской гонке Дональда Трампа, что он сможет немедленно закончить войну в Украине.

Ранее депутат Бундестага Робин Вагенер заявил, что Россия пойдет на честные переговоры только тогда, когда Киев будет находиться в лучшей военной позиции. Таким образом Кремль будет бояться, что не сможет достичь своих целей в военном плане.

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