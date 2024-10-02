По словам немецкого депутата, Минские соглашения - пример того, как не должно работать соглашение.

Союзники должны дать возможность Украине быть в лучшей военной позиции, потому что честные переговоры будут только тогда, когда Россия будет бояться, что не сможет достичь своих целей в военном плане - считает депутат Бундестага Робин Вагенер от Союза "90/Зеленые", входящего в правительственное большинство.

В частности, "Главком" попросил его прокомментировать "предложение", которое недавно было озвучено министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, о возможности проведения так называемого референдума в аннексированном Крыму.

"В настоящее время война идет за полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а это восстановление всех международно признанных границ Украины, и в этом, конечно, нет никаких сомнений. И это также то, что Бундестаг очень четко дал понять в некоторых принятых резолюциях: мы поддерживаем Украину в ее борьбе за полное восстановление территориальной целостности. И когда речь идет о суверенитете Украины, то здесь речь не идет о нашем мнении", - подчеркнул депутат.

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Также представителя Бундестага попросили дать совет, как воспринимать политиков, которые выражают разные мнения по поводу целостности Украины. По его словам, в этом вопросе интересно именно то, какова позиция в конечном итоге именно Украины, которой и придется принимать окончательное решение. Он пояснил:

"Мы должны поддерживать вас в вашей борьбе и мы это делаем. Но в конце концов, в какой-то момент это будет украинское решение, где и какой компромисс в этом вопросе будет возможным или невозможным: или это вопрос референдума, или еще чего-то".

Политик привел в пример Минские соглашения, которые заключались в очень сложной политической ситуации.

"Это пример того, как не должно быть и как не должно работать соглашение. Поэтому я всегда говорю, что если мы хотим вести любые переговоры, мы должны дать возможность Украине быть в лучшей военной позиции, потому что честные переговоры будут только тогда, когда Россия будет бояться, что она не сможет достичь своих целей в военном плане", - подчеркнул представитель Бундестага.

По его словам, пока все, что он слышит о позиции Украины именно от украинских коллег - это возвращение всех территорий, включая Крым, и для немецкого депутата это позиция, "которая имеет значение".

Вагенер добавил, что в конце концов, большинство войн заканчиваются определенной договоренностью. Однако целью военной поддержки нашей стране должно быть то, чтобы Украина была как можно сильнее в момент переговоров.

"В контексте международного права и Хельсинкских соглашений (Хельсинкские соглашения основали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ - ред.), которые мы имеем в Европе, у нас не должно быть прецедента, что можно насильственным путем захватить часть страны", - подчеркнул депутат.

Война в Украине - мнение Вагенера

Напомним, депутат Бундестага Робин Вагенер от Союза "90/Зеленые" считает, что союзники должны позволить Украине дальнобойные удары. Он не понимает, почему союзники защищают российские военные объекты больше, чем украинское гражданское население. Депутат подчеркнул, что гораздо сложнее и дороже обеспечить защиту от ракет, когда они уже в воздухе в отличие от уничтожения военных целей, а иногда эту защиту даже невозможно обеспечить.

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