Украинские военные провели наступательные операции в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк. Им удалось продвинуться на этих участках фронта.

Российские оккупанты провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики Института отметили, что российская пропаганда продолжает сообщать о якобы наступательных действиях россиян в этом районе.

В отчете также приводятся данные командующего Сухопутными войсками Украины генерал-полковника Александра Сырского о том, что элементы новосформированной 25-й российской общевойсковой армии (сформированной в составе Восточного военного округа) продолжают заменять неуказанные российские подразделения, действующие на Лиманском направлении. В связи с этим в ISW спрогнозировали, что 25-я общевойсковая армия, вероятно, заменит элементы 41-й общевойсковой армии, чтобы дать возможность этому формированию передислоцироваться в Запорожскую область. Однако, как отметили эксперты, пока подтверждений этому не наблюдается.

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Кроме того, в ISW отметили, что украинские силы провели наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись. Также ВСУ провели наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и продвинулись. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска незначительно продвинулись к востоку от Невельского в 14 км к юго-западу от Авдеевки.

Война в Украине: новости

В результате штурмовых действий у Сил обороны есть частичный успех к югу от Бахмута, они закрепляются на новых рубежах, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. Также в Генштабе рассказали об успехах украинских войск на Мелитопольском направлении - в районе Работино и Вербового.

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