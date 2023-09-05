В течение прошлого дня оккупанты совершили более 700 артобстрелов, поделился руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

На Лимано-Купянском направлении ситуация изменилась - российские оккупанты отказались от намерений продолжать наступательные действия.

Враги начали укреплять оборону, рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш во вторник, 5 сентября, в эфире канала "FreeДом". "После того, как противник получил по зубам от Вооруженных сил Украины, он отказался от своих намерений продолжать свое наступление и принялся укреплять свои рубежи", - сказал глава пресс-службы.

По словам Евлаша, захватчики на этом направлении продолжают атаковать наших защитников.

"Но также хочу сказать, что он продолжает атаковать на этом направлении, продолжает использовать свою артиллерию, авиацию, а также наносить удары по позициям наших защитников. Вот, например, за прошлый день противник совершил 705 артиллерийских обстрелов из разных систем артиллерийских, используя разные типы боеприпасов…", - добавил он.

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3 сентября Илья Евлаш рассказал, что на Лимано-Купянском направлении противник пытается прорвать оборону ВСУ. Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск нашей армии говорил, что продолжались тяжелые боевые действия.

1 числа Евлаш поделился, что на это направление Россия стянула больше всего своих оккупационных войск - более 110 тысяч человек. Кроме того, там находится много вражеской техники.

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