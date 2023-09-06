Детали раскрыл начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Украинские защитники имеют успех на Клещиевском направлении, метр за метром освобождают землю от оккупантов, в городе происходят уличные бои.

Об этом сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что на южном фланге вблизи Бахмута противник имеет потери в живой силе и в технике и "с боями продолжает отходить".

Видео дня

"Наши защитники имеют успех на Клещеевском направлении, метр за метром освобождают нашу землю от оккупантов", - сказал Евлаш.

Также наши бойцы продолжают закрепляться на освобожденных рубежах, добавил он. Кроме этого, Евлаш раскрыл расклад сил в городских боях.

"Наши защитники занимают рубежи, выгодные для дальнейшего продвижения, чтобы наносить огневое поражение противнику. Противник обороняется, но с боями продолжает отходить назад, на заблаговременно подготовленные позиции", - рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ.

По его словам, сегодня уничтожено около 170 оккупантов на этом направлении и много техники - танки, артиллерийские системы, БМП, БПЛА, а также ликвидированы вражеские склады с ГСМ и с боеприпасами.

"Противник сейчас в панике ищет выходы из этой ситуации", - подчеркнул Евлаш.

Обстановка на восточных направлениях сложная, но ВСУ сдерживают россиян

Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сегодня отметил, что оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной, враг хочет выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Он отметил, что на Купянском направлении РФ завершает подготовку штурмовых отрядов. На Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории РФ. На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается удержать занимаемые позиции, но подразделения ВСУ выбивают захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: