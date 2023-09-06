Для этого армия Украины должна уничтожить оборону оккупантов возле села Вербовое, считают американские военные аналитики.

Американской военной аналитики оценили дальнейшую стратегию армии Украины после захвата поселка Работино, к которому удалось прорваться 22 августа.

По мнению Майкла Кофмана и Роба Ли, этот прорыв был критически важным, ведь сделал брешь в обороне РФ, которую теперь нужно расширить. Это, в свою очередь, даст шанс проводить более эффективные контратаки по флангам РФ, отмечается в статье The New York Times.

Речь идет об участке фронта от Работино на восток к поселку Вербовое.

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"Незначительное продвижение (на этом участке фронта - УНИАН) может сделать силы РФ уязвимыми для контратак с флангов", - считают аналитики.

Расширение "дыры" в обороне РФ позволит ВСУ привлечь больше техники и личного состава для поддержки продвижения своих сил на юг Украины. Также захват Работино прерывает линию снабжения Москвы в Крым, усложняя логистику для россиян.

В конце концов, конечной стратегической целью этого прорыва является город Токмак - важный автомобильный и железнодорожный узел для обеих армий, расположенный примерно в 15 милях к югу от Работино.

Однако, чтобы получить контроль над Токмаком, ВСУ сначала должны полностью ликвидировать основную линию обороны, которою РФ выстроила вокруг Вербового, в также другие дополнительные "шары" российской обороны.

В перспективе это свидетельствует о медленной и изнурительной борьбе данной зоне боевых действий. Она может длиться еще несколько месяцев, с вероятностью больших потерь с обеих сторон, указывает NYT.

В Генштабе рассказали об успехе в районе Работино

Напомним, сегодня спикер Генштаба Павел Ковальчук подтвердил, что ВСУ двигаются дальше после деоккупации Работино и имеют определенные успехи.

В частности, прогресс наблюдается на направлении Работино-Новопрокоповка (Запорожская область). ВСУ удалось там закрепиться, продолжается огневая работа по позициям врага, указал Ковальчук.

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