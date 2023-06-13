Юсов подчеркнул, что путинскому шантажу уже никто не верит.

Минирование химического завода "Крымский титан", который расположен возле временно оккупированного Армянска, является очередным шантажом со стороны российских захватчиков. Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Государство-террорист продолжает террористические практики. В этом случае речь идет пока о шантаже, как и в случае Запорожской атомной станции. Шантаж, который направлен на дать сигнал всему миру, что либо "будет так, как мы хотим", то есть россияне оставляют у себя украденные украинские территории, и теперь давайте срочно договариваться о прекращении войны. Или все будет уничтожено, затоплено, взорвано и т. д. В связи с этим нужно понимать, что с террористами нет смысла вестись на эти провокации и этому путинскому шантажу уже никто не верит и не воспринимает его. Ни по ядерному шантажу, ни по другим его формам", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

Юсов отметил, что гарантировать безопасность завода "Крымский титан", других объектов и населения на оккупированных территориях может только скорейшее их освобождение и возвращение законной украинской власти на все земли в пределах границ 1991 года.

"Это означает больше помощи Украине и скорейшее военное поражение, и привлечение к ответственности военных преступников путинского режима. Но такие сценарии действительно рашистами отрабатываются, они могут быть разными — от вывода предприятия из строя и уничтожения его, чтобы было невозможно восстановить его работу, до такой техногенной катастрофы вследствие их теракта. Мы имеем дело с государством-террористом и отрабатывать должны разные сценарии", – добавил он.

Минирование завода "Крымский титан": что известно

12 июня 2023 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что россияне готовятся к совершению теракта на химическом заводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске на севере Крыма. По данным разведчиков, россияне начали подготовку к эвакуации как представителей так называемой "администрации", так и местного населения.

Кроме того, отмечается, что враг уже закладывает на территории химического завода и возле него взрывчатку. В ГУР отметили, что на холодильном оборудовании этого предприятия используется около 200 тонн технологического аммиака.

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