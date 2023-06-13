Представитель Главного управления разведки пояснил, что минирование и возможный подрыв завода может быть продолжением геноцидной стратегии деиндустриализации Украины, а также подготовкой к бегству с оккупированного полуострова.

В ГУР подтвердили возможное минирование российскими оккупантами химзавода "Крымский титан" и назвали вероятные сценарии.

"Источники подтверждают информацию о минировании химзавода "Крымский титан". Сценарии могут быть разные: прежде всего, это демонстративный шантаж, вывод из строя предприятия на случай бегства российских оккупантов. И, собственно, уничтожение наших производственных мощностей является составляющей "декоммунизации" нашей страны в понимании Путина", - сообщил в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что Путин не скрывает, что деиндустриализация Украины и геноцидная практика являются составляющей этой войны.

Возможен теракт в Крыму

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что россияне готовятся к подрыву на заводе "Крымский титан" в городе Армянск, что на полуострове Крым.

По мнению эксперта, главы украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузина, такие намерения свидетельствуют о слабости оккупантов. Таким образом захватчики угрожают терактом, на случай захода Вооруженных сил Украины на север Крыма.

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