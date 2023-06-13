В ГУР подтвердили возможное минирование российскими оккупантами химзавода "Крымский титан" и назвали вероятные сценарии.
"Источники подтверждают информацию о минировании химзавода "Крымский титан". Сценарии могут быть разные: прежде всего, это демонстративный шантаж, вывод из строя предприятия на случай бегства российских оккупантов. И, собственно, уничтожение наших производственных мощностей является составляющей "декоммунизации" нашей страны в понимании Путина", - сообщил в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов.
Он подчеркнул, что Путин не скрывает, что деиндустриализация Украины и геноцидная практика являются составляющей этой войны.
Возможен теракт в Крыму
Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что россияне готовятся к подрыву на заводе "Крымский титан" в городе Армянск, что на полуострове Крым.
По мнению эксперта, главы украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузина, такие намерения свидетельствуют о слабости оккупантов. Таким образом захватчики угрожают терактом, на случай захода Вооруженных сил Украины на север Крыма.