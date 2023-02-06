Оккупанты делают ставку на масштабные внутренние информационные конфликты в Украине. Также они придумали новую стратегию, чтобы отвлечь внимание ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в рамках своего возможного наступления оккупанты могут применить гибридную тактику.

Чиновник отметил, что россияне попытаются отвлечь внимание ВСУ, атакуя с разных направлений.

"Паника, страх и снова паника. А также - масштабные внутренние информационные конфликты. Именно на это делают ставку россияне в пределах интенсификации гибридного компонента войны", - написал он в Telegram.

Видео дня

Подоляк утверждает, что сейчас россияне сами напуганы стойкостью украинских войск, которые на протяжении 11 месяцев войны достойно отбивали их атаки. Поэтому им важно деморализировать украинцев, запуская тревожные вбросы о "мощных наступлениях".

"Так вот, все-таки нам нужно разделять "реальные возможности РФ" и слова РФ об этих возможностях. Российские пропагандисты умеют громко говорить о победах, которых нет. Что же по факту? Они не могут взять даже маленькие населенные пункты и действуют методом" сожженной земли": обстреливают территорию и заходят в села, где не остается ничего живого", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП заверил, что на данный момент украинская разведка фиксирует все передвижения российских войск и призвал население не реагировать на гибридную стратегию оккупантов, а также не участвовать в разрушительных внутренних "войнах".

Наступление РФ на Украину - основные прогнозы

Накануне издание Financial Times написало, что власти Украины получили информацию о том, что Россия может пойти в новое наступление в течение 10 дней. Аналитики считают, что вероятным местом атаки является западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

При этом американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что Кремль, вероятно, опять переоценивает возможности российской армии в контексте нового большого наступления в Украине.

Ранее военный эксперт Михаил Притула назвал сразу три направления, на которых россияне могут пойти в наступление.

Вас также могут заинтересовать новости: