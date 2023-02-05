Он подчеркивает, что Украина имеет ресурсы и резервы, которыми она способна стабилизировать и держать удар.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что на возможное наступление русских Украина ожидает в феврале - с точки зрения символизма.

На вопрос, успеет ли Украина получить помощь в виде вооружения от Запада до возможного следующего полномасштабного наступления России, Резников ответил, что западное вооружение нельзя использовать без подготовки.

"Сейчас начались курсы обучения повсюду. Она будет применена в готовых подразделениях для проведения тех операций, которые определит Генеральный штаб", - сказал он во время пресс-конференции.

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Министр добавил: "Возможное наступление русских мы все равно ожидаем в феврале. Это просто с точки зрения символизма. Это нелогично с точки зрения военных, потому что у них еще не готовы все ресурсы, но они это делают. Прошлый год - они тоже, не создав ударных группировок, поперлись. Ну, и нарвались".

Так, Резников заметил, что "не все западное оружие успеет приехать".

"Но мы готовы. У нас уже есть созданные ресурсы и резервы, которыми мы способны стабилизировать и держать удар", - подчеркнул он.

Также на вопрос о возможном наступлении на Киев, министр обороны отметил: "Конечно, это их мечта - захватить Киев. Для них это символично, они думают, что тогда страна рухнет. И они так и пытались сделать".

Резников подчеркнул, что на сегодня на территории Беларуси нет сформированных ударных группировок, способных дойти до Киева.

"По нашим оценкам, не более 12 тысяч российских воинов на полигонах находятся в Беларуси", - сказал он.

Новое наступление России-что известно

Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до марта. В связи с этим россияне оживились на востоке Украины.

В свою очередь украинские разведчики спрогнозировало обострение на фронте в период с февраля по март. Пи этом ГУР Минобороны подтвердили, что руководителю Генштаба РФ Валерию Герасимову приказали захватить Донбасс до марта.

В то же время аналитики американского Института изучения войны считают, что Кремль переоценивает возможности своей армии, готовясь к новому наступлению на Украину.

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