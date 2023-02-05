Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что на возможное наступление русских Украина ожидает в феврале - с точки зрения символизма.
На вопрос, успеет ли Украина получить помощь в виде вооружения от Запада до возможного следующего полномасштабного наступления России, Резников ответил, что западное вооружение нельзя использовать без подготовки.
"Сейчас начались курсы обучения повсюду. Она будет применена в готовых подразделениях для проведения тех операций, которые определит Генеральный штаб", - сказал он во время пресс-конференции.
Министр добавил: "Возможное наступление русских мы все равно ожидаем в феврале. Это просто с точки зрения символизма. Это нелогично с точки зрения военных, потому что у них еще не готовы все ресурсы, но они это делают. Прошлый год - они тоже, не создав ударных группировок, поперлись. Ну, и нарвались".
Так, Резников заметил, что "не все западное оружие успеет приехать".
"Но мы готовы. У нас уже есть созданные ресурсы и резервы, которыми мы способны стабилизировать и держать удар", - подчеркнул он.
Также на вопрос о возможном наступлении на Киев, министр обороны отметил: "Конечно, это их мечта - захватить Киев. Для них это символично, они думают, что тогда страна рухнет. И они так и пытались сделать".
Резников подчеркнул, что на сегодня на территории Беларуси нет сформированных ударных группировок, способных дойти до Киева.
"По нашим оценкам, не более 12 тысяч российских воинов на полигонах находятся в Беларуси", - сказал он.
Новое наступление России-что известно
Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до марта. В связи с этим россияне оживились на востоке Украины.
В свою очередь украинские разведчики спрогнозировало обострение на фронте в период с февраля по март. Пи этом ГУР Минобороны подтвердили, что руководителю Генштаба РФ Валерию Герасимову приказали захватить Донбасс до марта.
В то же время аналитики американского Института изучения войны считают, что Кремль переоценивает возможности своей армии, готовясь к новому наступлению на Украину.