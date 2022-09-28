Также ВСУ отбили вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов.

За сутки украинские воины уничтожили самолет, шесть беспилотников и одну управляемую авиационную российскую ракету Х-59, а также отразили вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки в районах населенных пунктов Зайцевое, Майорськ, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное. Авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 3 опорных пунктов и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, за сутки украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, 6 БпЛА и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 врага", - говорится в сообщении.

Видео дня

Тем временем ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности, автоматизированную станцию помех "Житель". Общие потери пока уточняются.

Напомним, по данным Генштаба с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 57 тысяч российских оккупантов и сотни единиц техники врага.

Вас также могут заинтересовать новости: