ВСУ ликвидировали 500 противников.

С момента полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины устранили 57 200 оккупантов. За сутки статистика пополнилась на 500 врагов. Вместе с этим ВСУ уничтожили более 60 единиц техники противника.

Обновленной статистикой потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 26 ноября

личного состава — около 57 200 (+500) человек ликвидировано;

танков — 2290 (+15);

боевых бронированных машин — 4857 (+25);

артиллерийских систем — 1369 (+1);

РСЗО — 330 (+2);

средств ПВО — 172 (+1);

самолетов — 260 (+1);

вертолетов — 224 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 970 (+4);

крылатых ракет — 241 (+0);

кораблей/катеров — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3711 (+10);

специальной техники — 131 (+1).

Все данные уточняются, так как на многих участках фронта идут интенсивные бои. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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Согласно сведениям от Генштаба, ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 13 населенных пунктов. Сюда относятся Бахмут, Соледар, Майорск, Выемка и прочие.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 33 удара. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов.

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БПЛА противника.

А ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 6 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 9 отдельных важных целей.

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