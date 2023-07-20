Силы обороны успешно отражают атаки врага.

Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток там произошло 20 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 20 боевых столкновений. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки, что на Харьковщине. Артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополя Харьковской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Кисловка, Раздоловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении, как отмечается, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

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Также в Генштабе проинформировали, что на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

В то же время, как говорится в сводке, на Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и совершил обстрелы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районе Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, железнодорожное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовник Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - заявили в Генштабе.

Война новости - удары России

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг задействовал для массированного ракетно-авиационного удара по территории Украины 16 крылатых ракет морского базирования"Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс", одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа "Shahed".

Было уничтожено 13 крылатых ракет "Калибр", одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 23 ударных БпЛА "Shahed".

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