Он считает, что РФ затягивает переговоры потому, что у нее нет результатов в задуманной наступательной операции.

В ближайшие дни будут наблюдаться агрессивные наступления российских оккупантов, в частности на востоке Украины. Такое мнение высказал в эфире телемарафона военный эксперт Иван Тимочко.

"Если мы говорим о линии фронта, противник действительно активизировался и начал подтягивать достаточное количество бронетехники, которую он применяет для атак. Если раньше это была, в основном, пехотная компонента, то сейчас есть и бронетехника", - сказал эксперт.

По его словам, тенденция к увеличению количества вражеских атак, в частности на Покровском и Лиманском направлениях наблюдается "крайнюю неделю", что является очень важным. По мнению эксперта, заметная активизация противника вызвана переговорами о возможном прекращении огня. Он отметил, что оккупантам не удается захватить Покровск, хотя Путин приказал это сделать еще в 2022 году. Как пояснил Тимочко, этот украинский город еще с тех пор захватчики считают своим плацдармом для полной оккупации Донецкой области.

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"Результаты не достигнуты, мирные переговоры все больше и больше переходят в такую фазу, по которой видно, что затягивает (прекращение огня - УНИАН) именно Россия", - сказал Тимочко.

Он считает, что РФ затягивает переговоры потому, что не имела результатов в задуманной наступательной операции.

"Выходить на переговоры для Путина, как он считает, не достигнув результатов, это позиция слабого. Поэтому сейчас он пытается выжать все возможное из своего войска для того, чтобы оно... прорвало оборону украинских войск. Должны также осознавать, что Путину его генералы докладывают - "еще немного, еще чуть-чуть..., дайте еще одну армию и мы прорвемся и зайдем в Киев"", - сказал эксперт.

Он добавил, что такие доклады, вероятно, подаются в соответствующих "цветах", поэтому у кремлевского диктатора создается впечатление, что так оно и есть. К тому же, Покровск - в приоритете оккупантов не только военном, а также является для Путина военно-политическим вопросом. Он не отказывался от этого даже, когда ВСУ зашли на Курщину.

"Сейчас для Путина признать, что его войска остановились, это даже угроза его диктатуре. Поэтому мы будем наблюдать еще несколько дней такие массированные агрессивные наступления противника Но на Покровском направлении противник стирает одни из лучших своих сил и в целом это приводит к общему ослаблению армии противника", - подчеркнул Тимочко.

В то же время он считает, что во время перегруппировки войск россияне будут искать на Покровском направлении какие-то другие решения, кроме лобовых атак, которые происходят сейчас.

Новое наступление РФ в Украине

Украина готовится к вероятному новому наступлению РФ, цель которого - усиление позиции Кремля на переговорах о возможном прекращении огня. По мнению аналитиков, речь идет о широкомасштабном натиске вдоль 1000-километровой линии фронта.

По данным украинской разведки, подготовка новых атак продолжается на северо-востоке Украины, включая Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

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