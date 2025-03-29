РФ готовит масштабное наступление на весь 2025 год, - AP

Российское военное командование хочет усилить позиции Кремля на переговорах о прекращении огня.

Украина готовится к возможному новому наступлению со стороны России. Его цель - усиление позиции Кремля на переговорах о прекращении огня, пишет Associated Press.

С приближением весеннего периода активных боевых действий аналитики и военное командование указывают на возможный широкомасштабный натиск вдоль 1000-километровой линии фронта.

Путин усиливает позицию

Президент Украины Владимир Зеленский, опираясь на данные разведки, сообщил о подготовке новых атак на северо-востоке Украины, включая Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

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"Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные и бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы только выиграть время, а потом попытаться захватить больше земли", - сказал Зеленский во время визита в Париж. "Путин хочет вести переговоры по территории с более сильной позиции".

Такую оценку разделяют и дипломаты G7 в Киеве, которые, однако, высказались на условиях анонимности. В то же время Россия фактически отказалась от предложения США о временном прекращении боевых действий на 30 дней, а возможность частичного прекращения огня в Черном море была осложнена выдвижением Москвой жестких условий.

Правитель РФ Владимир Путин подчеркнул, что на всей линии фронта стратегическая инициатива остается за российскими силами: "Наши войска, наши ребята ежедневно движутся вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим".

Рост военной активности россиян, по мнению украинских командиров, является подготовкой к масштабному наступлению.

"Им нужно время до мая, и все", - отметил военный аналитик Павел Нарожный.

На севере российские и северокорейские силы существенно усложнили ситуацию для Киева, вернув большую часть Курской области. Усиление боев наблюдается также в Донецкой и Запорожской областях. Некоторые украинские командиры выражают обеспокоенность относительно возможной переброски российских войск из Курска на другие направления.

Один из командиров украинских подразделений сказал:

"Это будет трудно. Силы из Курска будут в восторге от своих побед".

Более конкретный прогноз дал аналитик Алексей Гетьман, связанный с Генштабом ВСУ:

"Они готовят наступательные действия на фронте, которые должны длиться от шести до девяти месяцев, почти весь 2025 год".

РФ наращивает силы

В этом контексте Россия активно наращивает боевую активность, пытаясь укрепить свои переговорные позиции. Военные наблюдатели отмечают увеличение числа разведывательных миссий, направленных на выявление украинских огневых позиций и систем беспилотников.

"Все это может быть признаком того, что в ближайшее время готовится нападение", - подчеркивает Гетьман.

Один из главных очагов боев - город Покровск, ключевая оборонительная точка и логистический узел в Донецкой области. Его захват позволил бы российским войскам продвинуться к стратегически важным позициям.

"Россияне были существенно истощены за последние два месяца. В течение 10 дней марта они взяли определенную паузу", - заявил военный представитель майор Виктор Трегубов. "Это означает, что россияне просто восстановились".

Тем временем украинские военные сообщают об активизации разведки противника. В частности, военный с позывным "Итальянец" отметил, что Россия накапливает силы вблизи Покровска, а в районе города Селидово создаются значительные запасы боеприпасов.

Российские военные аналитики выражают уверенность в возможности успешного наступления. По словам эксперта Сергея Полетаева:

"Обе стороны активно готовятся к весенне-летней кампании. Растет ощущение, что украинские силы, возможно, пытаются подготовиться к этому должным образом. Несмотря на истощенность боев, российская армия имеет реальный шанс достичь решающего успеха в ближайшие шесть месяцев-год. Это может привести к краху украинской обороны".

Незначительный дипломатический прогресс

В дипломатической плоскости переговоры не демонстрируют значительного прогресса. Россия выдвинула жесткие требования, которые привели к осложнению переговоров. Предварительно Москва согласилась на частичное прекращение огня в Черном море, но выдвинутые условия, в частности требование о восстановлении доступа российских банков к системе SWIFT, вызвали жесткий отказ Киева и ЕС.

Украинские военные, комментируя ситуацию, выражают пессимизм относительно реальных шансов на прекращение боевых действий.

"Никто в это не верит", - отметил "Итальянец". "Но все еще есть надежда, что конфликт пойдет в другое русло. Все ждут каких-то изменений в зоне боевых действий, потому что это нам сейчас не выгодно. Мы очень не хотим этого признавать".

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, на юге Украины обостряется ситуация: на Запорожье российские оккупанты применяют тактику ползучего наступления, на Херсонщине пытаются форсировать Днепр и создали центр подготовки пилотов БПЛА, которые тренируются на гражданских украинцах.

Также, по информации президента Украины Владимира Зеленского, Россия готовит весеннее наступление на две области Сумскую и Харьковскую, и для этого пытается выиграть время. "Я могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками", - отметил он.

Тем временем распространяется информация о новом прорыве ВСУ на территорию в Белгородской области. Вероятно, Украина надеется, что эта операция улучшит позиции на переговорах благодаря захвату большего количества земель РФ, считает бывший старший советник Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Виктор Назаров.

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