В ISW отметили, что в последнее время заметна активизация наступательных операций россиян на нескольких направлениях.

Российские войска готовятся активизировать наступление на нескольких направлениях фронта весной и летом этого года. Это вписывается в стратегию Кремля по усилению давления на Украину на фоне возможных мирных переговоров.

Об этом говорится в новом обзоре аналитиков Института по изучению войны (ISW). Они отметили, что дипломаты стран G7 согласились с предупреждениями президента Украины Владимира Зеленского о возможной активизации наступления в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

В ISW отметили, что в последнее время заметна активизация наступательных операций россиян на Лиманском, Покровском и Ореховском направлениях, а также на севере Сумской области, направленные на вытеснение ВСУ с позиций в Курской области.

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Аналитики Института предположили, что Кремль использует эти успехи для усиления хаоса и страха в информационном пространстве.

"Российское военное командование не будет передислоцировать войска из Курской области, если хочет провести согласованную наступательную операцию для захвата или продвижения ближе к городу Сумы. Кроме того, РФ, вероятно, не имеет достаточных резервов оперативного уровня для проведения значительных наступательных операций на Сумы, Харьков и Запорожье без передислокации войск, уже задействованных на других участках фронта", - пояснили аналитики.

В ISW предположили, что оккупанты будут пытаться приблизиться на расстояние артиллерийской досягаемости к этим городам, чтобы сделать жизнь гражданского населения невыносимой или подготовиться к наземным операциям, пока не будет установлен режим прекращения огня.

"Маловероятно, что российские военные способны провести три масштабные наступательные операции против крупных украинских городов даже после передислокации сил. Россияне понесли значительные потери в бронетехнике и живой силе за время войны и не показали способности проводить сложные операции с одновременным наступлением на нескольких направлениях", - констатировали в Институте.

Новое наступление россиян: что известно

Вчера СМИ распространили данные о том, что РФ готовит масштабное наступление на весь 2025 год. Как написало издание Associated Press, Украина готовится к возможному новому наступлению россиян, цель которого - усиление позиции Кремля на переговорах о прекращении огня.

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