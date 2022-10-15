По словам Подоляка, для дисциплины и боевого духа у россиян не остается места.

Президент РФ Владимир Путин надеется, что российские оккупанты будут держать Херсон, чтобы он смог "сохранить лицо".

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в микроблоге Twitter.

"Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места", - отметил он.

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Война в Украине: ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", на юге ВСУ удерживают инициативу в развитии событий. Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 110 огневых задач, украинской авиацией нанесено 2 удара, в том числе по системам противовоздушной обороны врага на временно оккупированных территориях.

В то же время, в Херсонской области оккупанты попытались нанести авиационные удары по позициям ВСУ, но вражеский вертолет был уничтожен. Окончательные потери врага доразведываются.

Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Также оккупанты продолжают практику огневых поражений позиций ВСУ и территориальных общин, что прилегающие к фронту, с применением авиации, ракетно-артиллерийского вооружения и минометов.

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