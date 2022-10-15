На юге силы обороны держат огневой контроль, отметили в украинской армии.

На юге Вооруженные Силы Украины удерживают инициативу в развитии событий.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" в сводке по обстановке по состоянию на 14:00.

"Силы обороны держат огневой контроль и инициативу в развитии событий", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 110 огневых задач, украинской авиацией нанесено 2 удара, в том числе по системам противовоздушной обороны врага на временно оккупированных территориях.

В то же время, в Херсонской области оккупанты попытались нанести авиационные удары по позициям ВСУ, но вражеский вертолет был уничтожен. Окончательные потери врага доразведываются.

Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Также оккупанты продолжают практику огневых поражений позиций ВСУ и территориальных общин, что прилегающие к фронту, с применением авиации, ракетно-артиллерийского вооружения и минометов.

"Также продолжает наносить удары дронами-камикадзе по тыловых районах, пытаясь поразить объекты инфраструктуры. С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активно проводит воздушную разведку", - говорится в сообщении.

В течение ночи над Николаевской областью силами украинской пво сбито 6 дронов, над Херсонской - 2, а над югом Днепропетровской - 5.

Также ВСУ "приземлили" вражеский беспилотный шпион "Орлан-10", который разведывал обстановку вдоль линии фронта.

Контрнаступление ВСУ и потери российской армии - важные новости

Армия Украины в конце августа пошла в контрнаступление. Впоследствии стало известно об успехах наших воинов, в частности, в Херсонской области.

По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении армия Украины освободила более 1 170 кв. км нашей земли. 12 числа в украинской армии сообщили, что на Херсонщине деоккупированы еще пять населенных пунктов.

По данным Офиса президента, в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ, которая началась 24 февраля, уже освобождены 1 тыс. 620 населенных пунктов.

По состоянию на 15 октября в нашем государстве уничтожено 64 тыс. 700 противников, 242 вражеских вертолета и 1 210 беспилотников.

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