Мир станет возможным тогда, когда для РФ станет невозможным ее террор, отметил президент Украины.

Даже сто тысяч погибших на войне россиян не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в конце 234-го дня войны.

"Мы делаем все, чтобы уменьшить возможности оккупантов, способность российской армии нести террор по украинской земле. Последовательно уничтожаем логистику террористов, их склады и штабы.

Видео дня

Общие потери врага только убитыми уже приближаются к шестидесяти пяти тысячам. Столько граждан России отдали свою жизнь за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность.

И по тому, как идет российская "могилизация", можно сказать, что и сто тысяч погибших граждан России не побудят Кремль о чем-то задуматься", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украине, – только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру.

"Мир станет возможным тогда, когда для России станет невозможным ее террор", – подчеркнул Зеленский.

Война РФ против Украины и российские потери – важные новости

Как сообщал УНИАН, в сводке по состоянию на 18.00 15 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинская авиация за сутки нанесла 30 ударов и нанесла врагу значительные потери.

Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 6 БПЛА и один вертолет врага.

Также, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов врага.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 октября среди личного состава ориентировочно составили около 64 тыс. 700 человек. Также 14 октября было уничтожено, в частности, еще 16 артиллерийских систем врага.

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