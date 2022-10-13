ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

За сутки оккупанты нанесли три ракетных и 21 авиационный удар по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более чем 40 населенных пунктов. Враг бил, в частности, в районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, спорного, Павловки, Мирного и Давыдова брода. Для этого использовал крылатые авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства", - говорится в сообщении.

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Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг вел обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Мирополье, Середина-Буда, Стукаловка и Павловка, а на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бугруватка, Гряниковка, Двуречная, Новая Волчья, Стрелечье, Уды и Красная Заря.

На Краматорском направлении оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии соприкосновения. В частности, неподалеку Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спорного, Тернов, Торского и Ямполовки.

Тем временем а Бахмутском направлении атаковали из танков и разнокалиберной артиллерии, вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк и Яковлевку, а на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Времевка, Железнодорожное, Никольское, Новополь, Новоселка и Полтавка.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

В Генштабе также подчеркнули, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

Ситуация на фронте - что известно

В последние дни Россия пошла на эскалацию войны. Оккупанты устроили два дня массированных ракетных ударов по мирным городам Украины. Утром 11 октября в Киевской, Хмельницкой и Одесской областях раздавались взрывы, работала украинская система противовоздушной обороны. На Киевщине сбили две вражеские ракеты.

10 октября российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены. Сейчас известно уже о 19 погибших и 105 раненых.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

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