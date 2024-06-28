Командир подразделения Terra в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов говорит, что большая часть войны уже позади, но украинцам надо дожать до конца.

Продолжается полномасштабная война в Украине. Командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов (позывной "Абдула") уверен, что в этой войне победу одержит та сторона, которая придумает что-то креативное на поле боя.

Об этом он сказал в интервью Radio NV. "Я думаю, что ключом к победе на этой войне будет что-то креативное. Кажется, что это что-то еще не придумали. Потому что если бы было, то уже бы кто-то показал", - отметил военный.

По его словам, сейчас можно наблюдать на фронте, например, "клинчевую" ситуацию из-за насыщения дронами, которое существует с обеих сторон, что не дает обеспечить военную логистику. "Действительно, есть такой клинч, все ищут выход из этого, пробуют различные тактики", - отметил Волохов. Он подчеркнул, что современная тактическая мысль зашла "в определенный клинч", потому что у нас много беспилотников, у врага много.

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"И есть определенный сейчас такой научный поиск тактики, как можно из этого выйти. Мое личное субъективное ощущение на нашем участке, что у врага значительно хуже, чем у нас. Мы в 3-й ОШБР держим руку на пульсе инноваций... У нас пока получается действовать так, что мы поддерживаем свою логистику на приемлемом уровне. При том, что все выглядит так, что врагу это не удается. Уже доходит там до абсурда: бронетехника не может довести пехоту. Ночью тоже у них большие проблемы, потому что мы имеем тепловизионные дроны и всякие другие специализированные дроны для уничтожения врага", - констатирует Волохов.

Однако он отметил, что БПЛА будет становиться все больше с обеих сторон, а значит все будет зависеть от того, кто и как искусно будет их применять.

"Кто-то придумал какие-то тактические ключи, а кто-то не придумал. То, как я сейчас чувствую украинскую БПЛА-компоненту, могу сказать, что мы доминируем в тактиках применения. Если так будет продолжаться и дальше, и у нас будет достаточный объем - то есть ресурс плюс умение его применять, то я думаю, что мы первыми найдем ключ и выход из этой ситуации. Похоже на то, что надо будет к*цапов просто плотно уничтожить дронами, наземными роботизированными комплексами беспилотными. И где-то в этом заключается ключ к успеху. Потому что классические тактики - больше техники, больше пехоты - они работают плохо", - сказал военный.

По его словам, украинцы не имеют другого выбора, чем победить, а для этого нужно финансировать, донатить армию. "Уже уплачена огромная цена и враг никуда не денется. Тянуть придется и я верю что мы потянем. На это надо ориентироваться... Когда мы работаем на позиции, то мы не ставим вопрос, а надо нам уничтожать россиян? Нет мы берем и уничтожаем. И поступками приближаем победу. Поэтому я всем советую поступками приближать украинскую победу. Поддерживать подразделения, донатить. Потому что похоже на все, что большая часть войны уже позади, но надо дожать до конца", - подчеркнул Волохов.

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