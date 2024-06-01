До сих пор разведывательным БПЛА удавалось успешно "прятаться" на недосягаемой для обычных дронов высоте.

Война дронов в Украине приобретает новые проявления и достигает новых уровней. Похоже, вскоре основным средством противодействия вражеским дронам-разведчикам станут дроны-истребители.

Сегодня в сети было опубликовано сразу два видео того, как украинские дроны-камикадзе уничтожают вражеские дроны-разведчики. Первое видео опубликовал телеграм-канал Combat footage UA: зафиксировано уничтожение российского ZALA 421-16E с помощью FPV-дрона. На втором видео, которое опубликовал волонтер Сергей Стерненко, украинский FPV уничтожает российский "Орлан".

"Это было еще несколько недель назад, но раз уж видео подобных ударов стали публичными, то стоит и вам показать. (...) Появление полноценного антидрон-комплекса на базе FPV - это только вопрос времени. Хоть это и непросто, но обязательно будет", - пишет Стерненко.

Военно-аналитическое издание Defense Express добавляет, что не только Силы обороны Украины, но также и российский агрессор заинтересовался возможностью уничтожения разведывательных дронов с помощью FPV-дронов.

Проблема борьбы с разведывательными БПЛА врага

Как писал УНИАН, российские дроны-разведчики типа "Орлан" являются дешевыми "расходниками", и тратить на них дефицитные ракеты наземных комплексов ПВО или ракеты "воздух-воздух" - слишком дорого.

При этом наземная ПВО пулеметного типа не всегда может достать разведывательный дрон из-за того, что он летает на высоте нескольких километров и является слишком малой мишенью. Простейшие модели FPV-дронов тоже не могли этого сделать из-за относительно малой высоты полета.

В теории бороться с разведывательными БПЛА могут медленные легкомоторные самолеты, и такие эпизоды уже зафиксированы, в частности в Одессе. Однако в непосредственной близости к линии фронта использование самолетов слишком опасно из-за угрозы от вражеской ПВО.

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