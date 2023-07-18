Враги пытаются давить на позиции украинских воинов на левом берегу Оскола, отметил аэроразведчик.

Наступление россиян на Купянском направлении стоит трактовать как активизацию действий противника.

Врагу не удалось ничего прорвать, написал в Facebook аэроразведчик 92 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Леонид Маслов, который утверждает, что находится на этом направлении.

Воин отметил, что переход противника в наступление не означает, что он имеет успех.

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"...Несмотря на то, что имеют место отдельные попытки давления на наши позиции под Купянском на левом берегу Оскола, данные о "переходе в наступление" противника следует трактовать как активизацию действий и давление. Никто ничего не прорвал, позиции на месте, два участка, которые раньше все время переходили из рук в руки, сейчас перешли в другие руки...", - добавил боец.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 17 июля сообщил, что на Купянском направлении противники начали совершать наступательные действия. По его словам, цель российских захватчиков - разгромить украинские войска возле Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Утром 18 июля Генштаб нашей армии поделился, что за прошедшие сутки россияне пытались наступать западнее села Лиман Первый Харьковской области, но не имели успехов.

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