За сутки на востоке Украины были десятки боев, отметили в Генштабе.

В понедельник, 17 июля, российские захватчики пошли в наступление на Купянском направлении, защитники Украины держат оборону стойко.

В течение суток противник тщетно пытался наступать западнее села Лиман Первый Харьковской области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке во вторник, 18 июля.

На Купянском направлении противник также из минометов и артиллерии бил по населенным пунктам Купянск, Кисловка, Двуречная, Западное и Новомлинск. Кроме того, оккупанты совершили авиаудары в районах Котляровки и Кисловки.

Видео дня

В Генштабе добавили, что захватчики также продолжили сосредотачивать усилия на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. На этих направлениях и на Купянском всего за сутки было 36 боев с врагами.

На Марьинском направлении наши воины успешно сдерживают попытки наступления россиян возле Красногоровки и Марьинки. На Авдеевском направлении противник под прикрытием авиации совершал атаки в районе Авдеевки, но наши воины их отразили.

На Лиманском направлении оккупанты пытались наступать восточнее Веселого и в районе Западнее Дибровы, но не имели успехов.

На Бахмутском направлении враг под плотным огнем артиллерии и авиации осуществлял атаки возле Ивановского, юго-восточнее Богдановки, в районе Миньковки и юго-восточнее Орехово-Васильевки. Защитники нашей страны вражеские атаки успешно отразили.

Полномасштабная война в Украине продолжается - что стоит знать

Россияне уже давно тщетно пытаются двигаться вперед на Донбассе. 17 июля командующий Сухопутных войск армии Украины генерал-полковник Александр Сырский написал, что враг перешел в наступление на Купянском направлении.

По сведениям спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, на Лимано-Купянском направлении Россия сосредоточила очень мощную группировку - более 100 тысяч солдат и много техники, в частности, 370 реактивных систем залпового огня.

Стоит отметить, что на украинской земле противник уже понес колоссальные потери - ликвидированы 238 300 захватчиков и 685 единиц РСЗО.

Вас также могут заинтересовать новости: