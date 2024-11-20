Эксперт отметил, что россияне стремятся до 1 февраля отбить Курскую область, а до 25 февраля - создать аналогичный зеркальный плацдарм на Сумщине.

Удержание территорий в Курской области России имеет огромное значение, возможно, большее, чем защита позиций на востоке. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что склады боеприпасов в Брянской области, которые уже несколько раз становились целью ВСУ, в первую очередь предназначались именно для группировки войск "Север", которая пытается контрнаступать в Курской области. Он напомнил, что несколько недель назад ВСУ поразили склады "Тихорецк" и "Торопец".

Также на днях ракеты ATACMS нанесли удар по арсеналу РФ в районе города Карачев в Брянской области. И, как отметил эксперт, это сместило все дедлайны РФ по ликвидации плацдарма ВСУ на Курщине.

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Сначала они планировали вытеснить ВСУ до 1 октября, а теперь они перенесли дату на 1 февраля. А до 25 февраля следующего года оккупанты планируют создать аналогичный зеркальный плацдарм на Сумщине, отметил эксперт.

"Поэтому, к сожалению, очень больно говорить этот тезис, но удержание нашего плацдарма в Курской области является очень важным для всех геополитических раскладов и даже важнее удержания наших позиций на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул он.

Курская область - что надо знать

Как писало The Washington Post, оккупанты пытаются всеми силами вернуть контроль над Курской областью до начала переговоров с Киевом. Причиной является то, что Курская область может стать одним из рычагов влияния Украины на Россию.

Украина получила возможность наносить удары по целям внутри России дальнобойными западными ракетами, и, как писали СМИ, вероятно, первыми целями станут объекты в Курской области. Ракеты ATACMS могут стать средством защиты, позволяя атаковать российские позиции, военные базы, склады боеприпасов и другую инфраструктуру, хотя количество ракет, вероятно, будет недостаточным для перелома хода войны.

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