'Это реально искусство': эксперт рассказал, как Силы обороны останавливают РФ в Курской области

Много работы для остановки РФ на Курщине делают украинские минеры, считает Свитан.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области и останавливают там российских оккупантов, применяя минные ловушки.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"И очень много в режиме минных засад работают. Сейчас нам поставляют "умные мины" - они могут пропустить кого надо, а потом кого не надо поднять в воздух. Применяются механизмы дистанционного минирования, дистанционного подрыва - много таких моментов. И россияне фактически заманиваются в такие ловушки, а потом из таких ловушек они не могут выйти", - сказал Свитан.

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Он также рассказал, как украинские защитники загоняют россиян в такие ловушки: "Они заходят на минное поле, или их сбрасывают с какого-то направления с дороги с твердым покрытием. Они понимают, что по ней они дальше проехать не могут и обратно поехать не могут, ведь срабатывают мины, которые их пропустили. Идут в поля и там "здрасте".

Ситуация в Курской области: что надо знать

Ранее журналисты Forbes также отмечали, что Силам обороны Украины удается наносить россиянам критические потери в технике благодаря минным полям и ловушкам. Так, только во время одного штурма захватчики потеряли до 17 единиц своей техники.

Между тем журналисты The Washington Post отмечают, что оккупанты пытаются всеми силами вернуть контроль над Курской областью до начала переговоров с Киевом. Причиной является то, что Курская область может стать одним из рычагов влияния Украины на Россию.

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