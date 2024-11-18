Ракеты ATACMS могут стать средством защиты, позволяя атаковать российские объекты в глубоком тылу.

Украина получила возможность наносить удары по целям внутри России, что открывает новые перспективы для боевых действий. Вероятно, первыми целями станут объекты в Курской области, где украинские войска удерживают территорию площадью более 1000 квадратных километров, пишет BBC.

Украинские и американские официальные лица прогнозируют контрнаступление российских и северокорейских войск, направленное на возвращение территорий в районе Курска. В этом контексте ракеты ATACMS могут стать средством защиты, позволяя атаковать российские позиции, военные базы, склады боеприпасов и другую инфраструктуру.

Однако количество ракет, вероятно, будет недостаточным для перелома хода войны. В ответ на эту поставку российские войска уже перенесли реактивные самолеты на аэродромы глубже в Россию. Несмотря на это, новое оружие может обеспечить Украине преимущество, в частности в условиях, когда боевой дух российских войск низкий, а их силы усиливаются на востоке Украины.

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"Я не думаю, что это (решение - УНИАН) будет решающим. Однако это запоздалое символическое решение поднять ставки и продемонстрировать военную поддержку Украине. Это может увеличить стоимость войны для России", - отметил анонимный западный дипломат в Киеве.

Эвелин Фаркас, бывший заместитель помощника министра обороны США, отметила, что успех использования ATACMS зависит от количества боеприпасов, которые будут переданы Украине:

"Вопрос, конечно, в том, сколько у них ракет? Мы слышали, что Пентагон предупредил, что таких ракет не так много"

В дополнение, Фаркас подчеркнула, что ATACMS могут иметь "положительное психологическое воздействие" на украинское общество, особенно если их применить для ударов по стратегическим целям, таким как Керченский мост.

Решение США разрешить использование ракет дальнего радиуса действия также может стимулировать другие страны, такие как Великобритания и Франция, предоставить Украине аналогичное оружие, в частности Storm Shadow - франко-британские крылатые ракеты с подобными возможностями.

Приведет ли это к эскалации?

Администрация Байдена долго избегала передачи Украине ракет большой дальности из-за опасений эскалации конфликта. Владимир Путин предупреждал, что Москва может расценить такие действия как "прямое участие" НАТО в войне.

"Это существенно изменило бы саму суть, характер конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США и европейские государства воюют против России", - заявил Путин в сентябре.

Впрочем, Россия уже устанавливала "красные линии", которые неоднократно нарушались, в частности передача современных танков и истребителей Украине, без перерастания конфликта в прямую войну между Россией и НАТО.

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер назвал ограничения на использование Украиной американского оружия "неоправданными". "Решение ограничить использование ATACMS было полностью произвольным и принятым из-за страха спровоцировать Россию", - подчеркнул он.

Волкер также подчеркнул, что объявление об изменении позиции США в отношении ракет может дать России время для подготовки к украинским ударам, что является стратегической ошибкой.

Украине разрешили бить глубь РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация об отмене запрета на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории. Силы обороны теперь могут бить по войскам России и Северной Кореи на Курщине.

Зато в РФ угрожали, что принятие таких решений якобы сделает НАТО прямым участником войны в Украине. В Совете федерации уже назвали это шагом к Третьей мировой войне.

Сын новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший также раскритиковал вероятное решение Белого дома позволить Украине бить дальнобойным оружием по России.

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