По его словам, благодаря HIMARS и другим вооружениям от партнеров, украинские военные становятся сильнее с каждым днем.

Для российских войск ситуация неизбежно будет ухудшаться хотя бы по одной простой причине, что все четыре основные переправы через Днепр - два автомобильных моста и два железнодорожных - полностью выведены из строя.

Такое заявление сделал российский террорист Игорь Стрелков (Гиркин) в YouTube, комментируя ситуацию возле Херсона.

По его словам, ВСУ постоянно обновляют повреждения мостов, постоянно нанося по ним дополнительные удары, чтобы не дать возможности их отремонтировать.

"Соответственно, все снабжение нашей группировки и населения Херсона на правом берегу Днепра держится на нескольких паромных переправах - одной гражданской и трех военных. Можно устроить еще несколько переправ, но столько техники, вооружения, боеприпасов, продовольствия сколько перебрасывалось по стационарным мостам все равно перебросить не получится. Так или иначе постепенно противник будет давить", - уверен Гиркин.

Он отметил, что весь август прошел фактически в боях на Херсонском фронте.

"Противник засыпает HIMARS: одиночными ракетами, пакетами практически любые цели. Если сначала удары наносились по крупным складам боеприпасов, по базам (включая крымские), то сейчас он не стесняется расходовать пакеты этих достаточно дорогих и точных ракет фактически на любую крупную цель, включая даже чуть ли не отдельные танки, взводные опорные пункты, колонны. Фактически противник достиг там за счет HIMARS не просто паритета в артиллерии, а даже получил в определенном сегменте перевес. Если в ствольной артиллерии по-прежнему у нас имеются некоторые преимущества, то в высокоточных ракетах преимущество уже в противника. При чем преимущество ощутимое не на уровне моих диванных разговоров, а на уровне жизней наших солдат и исправности нашей военной техники. Поставки боеприпасов и техники даром не прошли", - жалуется Стрелков.

По прогнозам террориста, после некоторой оперативной паузы пользуясь своим примерно трехкратным преимуществом в живой силе на данном фронте украинские войска предпримут очередные атаки, чтобы нанести оккупантам поражения.

"По крайней мере часть военнослужащих (РФ - УНИАН), в том числе и офицеров, не испытывают большого оптимизма по поводу развития событий на данном фронте. В первую очередь по тому что, как и на других фронтах не видят со стороны нашего государства и военного руководства адекватных действий согласно складывающейся ситуации. Пополнения они получают критически мало, в первую очередь в живой силе. Текучка кадров (массовые увольнения контрактников) продолжается, а противник продолжает усиливаться с каждой неделей - это факт", - говорит Стрелков.

Ранее стало известно, что ВСУ начали наступательные движения на ряде направлений юга Украины. На одном из них российские оккупанты были вынуждены бежать прямо с поля боя. Информацию об активизации боев подтверидили в ОК "Пивдень".

Стрелков не однократно активно критиковал российское военное руководство из-за успехов ВСУ, а также выражал недовольство решением властей РФ сформировать и отправить на фронт "добровольческие батальоны" из регионов.

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